В Москве помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями. Причиной тому стали споры о том, можно ли выгуливать собак на газоне во дворе дома, передает telegram-канал Shot.

«Скандал произошел во дворе многоквартирного дома в центре Москвы во время спора между местными владельцами собак и помощником депутата Госдумы Сергеем Поляковым. Собравшиеся не сошлись во мнении, можно ли выгуливать питомцев на газоне, на котором, помимо всего прочего, установлена специальная запрещающая табличка», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что жильцы были убеждены в том, что выгул животных не запрещен, в то время как Поляков был против этого. Одна из участниц драки обвинила помощника депутата в том, что он накинулся на нее с кулаками. Однако сам Поляков заявил, что жертвой в конфликте является он.