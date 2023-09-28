Во Владивостоке мужчина вышел на набережную голым

На набережной в центре Владивостока прохожие столкнулись с голым мужчиной. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Владивосток №1».

Очевидцы удивились не столько виду мужчины, сколько выражению его лица.

26 июля в Москве на Ленинском проспекте полиция задержала голого мужчину в одних ботинках. По меньшей мере четыре сотрудника полиции заковали мужчину в наручники, он же поднимал голову с асфальта и пытался выпрямиться.

До этого в Санкт-Петербурге женщина выбежала на проезжую часть и обнажила грудь перед водителем автомобиля BMW, притормозившего перед ней. Встреча с незнакомкой случилась на перекрестке улиц Восстания и Жуковского и попала на видео регистратора. За несколько секунд до инцидента девушка переходила дорогу в неположенном месте, уткнувшись в смартфон и пританцовывая в наушниках.