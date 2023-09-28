ВОЗ подтвердила гибель более 4 тыс. человек в результате наводнения в Ливии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель 4 255 человек в результате наводнения, произошедшего на северо-востоке Ливии. Об этом сообщил телеканал Libya Al Ahrar.

Ранее на этой неделе министерство здравоохранения страны сообщало о более 3,8 тыс. погибших при ударе стихии, а ООН приводила данные о более 11 тыс. жертв. По данным ВОЗ, которые приводит Libya al-Ahrar, 8 540 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.