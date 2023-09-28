Суд в Петербурге прекратил дело о пожаре на "Невской мануфактуре"

Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу о пожаре на территории фабрики "Невская мануфактура" в апреле 2021 года. Фигурантам дела - бывшим руководителям предприятия Алексею Михневичу и Максиму Макееву - смягчили обвинение, в новой квалификации оказались истекшими сроки давности преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Там уточнили, что на судебном заседании в четверг прокурор попросил суд переквалифицировать действия подсудимых на ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее обоим вменялась ч. 2 ст. 238 УК - те же действия, но совершенные по предварительному сговору.

"Михневичем и Макеевым, а также их защитниками были заявлены ходатайства о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Стороны не возражали. Суд производство по делу прекратил", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, подсудимые, будучи руководителями АО "Невская мануфактура", имели в оперативном управлении комплекс нежилых помещений на Октябрьской набережной, которые сдавали в аренду. При этом оба достоверно знали о том, что помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности и в целом безопасности жизни и здоровья граждан. В результате 12 апреля 2021 года в здании произошло возгорание, приведшее к пожару пятого (наивысшего) ранга сложности. Огонь распространился на площади 10 тыс. кв. метров, при ликвидации, которая заняла пять суток, погиб один пожарный и еще трое получили травмы.