Два человека оказались под завалами после обрушения дома в Дагестане
В Дагестане обрушился недостроенный дом и оставил двух человек под завалами, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел во время «возведения» магазина в Карабудахкенте, уточняет канала.
По данным Mash Gor, обрушился первый этаж. Под металлоконструкциями могут находиться двое рабочих, в настоящий момент местные жители пытаются их вызволить. Спасатели едут к месту ЧП.
Ранее в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия, в результате ЧП от полученных травм скончался один рабочий.
В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.
В мае на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве на двоих рабочих упали газобетонные блоки, один из мужчин от полученных травм скончался на месте, другого госпитализировали.
До этого в Волгограде обрушился балкон жилого дома, на котором в это время находилась пожилая женщина. Прокуратура организовала проверку по данному факту, состояние госпитализированной женщины оценивается как средней степени тяжести. Известно, что балкон обрушился с четвёртого этажа на третий.