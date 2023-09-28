Два человека оказались под завалами после обрушения дома в Дагестане

В Дагестане обрушился недостроенный дом и оставил двух человек под завалами, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел во время «возведения» магазина в Карабудахкенте, уточняет канала.

По данным Mash Gor, обрушился первый этаж. Под металлоконструкциями могут находиться двое рабочих, в настоящий момент местные жители пытаются их вызволить. Спасатели едут к месту ЧП.

Ранее в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия, в результате ЧП от полученных травм скончался один рабочий.

В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В мае на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве на двоих рабочих упали газобетонные блоки, один из мужчин от полученных травм скончался на месте, другого госпитализировали.