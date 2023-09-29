Убийство 15-летней давности раскрыли в Москве

Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве женщины в 2000 году на северо-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 29 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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По ее словам, преступление произошло в ночь с 26 на 27 февраля 2000 года в квартире жилого дома на улице Анненская. Во время застолья, гость напал с ножом на хозяйку квартиры. После этого злоумышленник забрал из квартиры технику и одежду. А чтобы скрыть следы преступления, перед уходом он поджог помещение.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Злоумышленника удалось задержать лишь в 2023 году.

— В результате проведенных следственных действий подозреваемый был задержан в Республике Адыгея, — рассказывает Иванова.

Мужчина 1967 года рождения задержан в порядке 91 статьи УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в «Убийстве». в ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу.