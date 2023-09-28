Бензовоз миротворцев РФ попал в ДТП в Азербайджане и загорелся

Бензовоз российских миротворцев перевернулся на участке трассы Шуша — Лачин и загорелся, сообщили в МЧС Азербайджана . По данным ведомства, пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на прилегающие территории.

На месте происшествия установлено, что восьмитонный бензовоз, принадлежащий миротворческому контингенту РФ , перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар. Впоследствии возник пожар в припаркованных на обочине автомобилях Hammer и Mercedes, принадлежащих гражданам Армении, — говорится в сообщении.

20 сентября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели шести российских миротворцев, из которых пятеро по ошибке были обстреляны в селе Джанятаг азербайджанскими военными, в условиях плохой видимости принявшими их автомобиль за принадлежащий незаконным армянским формированиям. В тот же день неустановленными членами незаконных армянских формирований был обстрелян КамАЗ миротворцев РФ, в результате погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.