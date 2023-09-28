Рабочий погиб при чистке бассейна в «Олимпийской деревне» в Москве

Руку мужчины засосало в фильтровую трубу бассейна в «Олимпийской деревне» в Москве. Он не смог выбраться и утонул. Об этом стало известно в четверг, 28 сентября.

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Как стало известно «Вечерней Москве», тело рабочего увидели только ближе к закрытию. Погибшим оказался опытный дайвер, работавший на компанию по очистке бассейнов.

По данному факту проводится проверка.

В конце июля годовалый ребенок утонул в бассейне в Подмосковье, пока его мать разогревала ужин. Обычно он купался в нем с родителями. Когда мать стала искать сына, она обнаружила его тело в воде.