В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников

В четверг утром в городе Херес на юге Испании преподаватели и ученики школы стали жертвами нападения, которое совершил четырнадцатилетний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.

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В руках у него был нож. Газета ссылается на данные местной полиции. По ее данным, четыре человека получили ранения. Подросток задержан правоохранителями.

Одного из преподавателей госпитализировали в связи с повреждением глаза. Состояние жертвы оценивается как тяжелое. Находящихся внутри школы детей и взрослых эвакуировали.

Издание подчеркивает, что нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.).

В настоящее время по данному делу проводится проверка.

Ранее стало известно, что в городе Нагаока на японском острове Хонсю подросток с ножом напал на посетителей торгового центра.