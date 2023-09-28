В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников

В школе Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников
В четверг утром в городе Херес на юге Испании преподаватели и ученики школы стали жертвами нападения, которое совершил четырнадцатилетний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.
В руках у него был нож. Газета ссылается на данные местной полиции. По ее данным, четыре человека получили ранения. Подросток задержан правоохранителями.
Одного из преподавателей госпитализировали в связи с повреждением глаза. Состояние жертвы оценивается как тяжелое. Находящихся внутри школы детей и взрослых эвакуировали.
Издание подчеркивает, что нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.).
В настоящее время по данному делу проводится проверка.
Ранее стало известно, что в городе Нагаока на японском острове Хонсю подросток с ножом напал на посетителей торгового центра.
В результате три покупателя в возрасте от 40 до 60 лет получили ножевые ранения. Ранены были две женщины, также ножевое ранение получил мужчина, который пытался остановить нападавшего.