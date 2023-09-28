В Москве пассажирка метро погибла после падения под поезд

Женщина упала под прибывающий поезд на станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве , она погибла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России .

"Падение произошло на станции метро "Улица 1905 года". Под прибывающий поезд на жесткий путь упала женщина, она погибла", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение восстановили.