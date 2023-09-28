Стало известно о погибшем при взрыве на складе в Ташкенте
Минздрав Узбекистана сообщил, что в результате мощного взрыва недалеко от таможенного склада аэропорта в Ташкенте пострадали 163 человека. В ведомстве уточнили, что жертвой ЧП стал 15-летний подросток — он скончался на месте от полученных травм.
Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека. Всего 24 из них госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы № 1 и городской роддом № 1, — сообщили в Минздраве.
138 пострадавши оказали медицинскую помощь и отправили для дальнейшего лечения домой. В ведомстве отметили, что сейчас тяжелораненых пациентов, находящихся на лечении в вышеперечисленных больницах, нет.
МЧС республики ранее сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района Ташкента. Момент взрыва попал на видео. Взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра. Власти перекрывали дороги в городе.