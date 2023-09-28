Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе украинской ДРГ
Власти Белгородской области опровергли информацию о том, что на территорию региона зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В Telegram-канале оперативного штаба региона заявили, что пограничники вступили в бой с противником на линии разграничения.
В оперштабе рассказали, что утром Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Краснояружского района. Информация о повреждениях там уточняется.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — подчеркивается в сообщении.
Там также напомнили, что в селе Староселье действует режим чрезвычайной ситуации. Жителей населенного пункта отселили еще в октябре прошлого года — сейчас в нем никто не живет.
Также в оперштабе назвали ложными заявления о том, что жителей села Теребрено якобы эвакуируют. Управление призвало граждан сохранять спокойствие — при изменении обстановки их оповестят.