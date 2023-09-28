Украинская ДРГ совершила попытку прорваться в Белгородскую область

Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России
Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Они подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району», — говорится в публикации.
По данным Shot, российские военнослужащие отбивают атаку. Уточняется, что в населенном пункте Теребрено жители прячутся в подвалах.
«Был артобстрел. Некоторых жителей эвакуировали в ПВР», — отмечается в сообщении.
21 сентября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Российской Федерации обезвредили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславском в Херсонской области.
До этого российские военнослужащие вычислили группу диверсантов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и обратили ее в бегство.