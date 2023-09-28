В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш сегодня произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) пишет РИА Новости.

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В ведомстве отметили, что землетрясение было зафиксировано в 09:18 мск в районе Эльбистан. Очаг подземных толчков был на глубине 14,37 километра.

В 2023 году в Турции произошла серьезная природная катастрофа. 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке страны были зафиксированы два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, а второго, с магнитудой 7,5, - в районе Экинёзю в Кахраманмараше.