Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

В 2022 году задержанный решил уклониться от мобилизации и переехал на территорию одного из государств СНГ. После этого он обратился к представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а потом был завербован. По заданию куратора мужчина начал работать в организации, которая строит фортификационные сооружения в Крыму, и передавал информацию в военную разведку Украины.