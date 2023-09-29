В Кузбассе раскрыли двойное убийство

Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве отца и брата в села Барановка Кемеровского муниципального округа.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя села Барановка, которого подозревают в убийстве отца и брата.

По версии следствия, преступление произошло в мае 2022 года. Однако о нем стало известно только 27 сентября 2023 года. Родственники заявили в полицию о том, что их близкие длительное время не выходят на связь, после чего в подвале дома полицейские обнаружили мумифицированные останки мужчин с признаками насильственной смерти.

– В ходе проверки показаний на месте фигурант подробно показал, как причинил смерть своим родственникам, указал на орудие, которым совершил преступление, – сообщили в пресс-службе следственного комитета по Кемеровской области.

Предполагается, что мужчина топором зарубил отца и брата, а потом сбросил их тела в погреб дома. Однако пока проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения. Запланировано проведение психолого-психиатрическая экспертизы.