Семь человек спасены при пожаре в квартире в Королеве

«Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома в Королеве. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. Из задымленного подъезда они эвакуировали 20 человек. Семь жильцов были спасены, из них трое детей», – уточнили в пресс-службе.