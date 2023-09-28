Семь человек спасены при пожаре в квартире в Королеве
В ходе ликвидации пожара в квартире жилого дома в Королеве спасены семь человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.
«Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома в Королеве. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. Из задымленного подъезда они эвакуировали 20 человек. Семь жильцов были спасены, из них трое детей», – уточнили в пресс-службе.
По данным МЧС, при пожаре пострадали три человека, один госпитализирован.