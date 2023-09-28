Один человек погиб и еще 162 пострадали в результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава Узбекистана.

Взрыв произошел сегодня ночью на складе электромобилей и комплектующих для них в Сергелийском районе, здание принадлежит компании ООО «Интер Логистика». Склад загорелся.

«В результате происшествия на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших составляет 163 человека», - заявили в Минздраве Узбекистана.

По данным ведомства, госпитализированы 24 человека, получившие травмы в результате ЧП, еще 138 пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь.

По словам местных жителей, которые приводит «Газета.uz» к смерти мальчика привело падение оконной рамы.