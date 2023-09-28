В Тюмени в многоквартирном доме произошел взрыв газа

В Тюмени в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило управление МЧС по Тюменской области в Telegram-канале.

По информации министерства, взрыв прогремел в доме на улице Геологоразведчиков в районе часа ночи по местном времени. Предварительно, пострадал один человек, его передали медикам.

«Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь», — говорится в сообщении министерства.

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб Тюмени.