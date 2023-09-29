После массовой драки в Оренбуржье задержали четверых мигрантов

После массовой драки на территории торгово-закупочной базы Орска в Оренбургской области задержаны четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс служба Следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

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Инцидент произошел 22 сентября 2023 года. В этот день граждане Средней Азии, находясь на территории торгово-закупочной базы "Солнечная", нанесли 36-летнему работнику базы множественные удары по различным частям тела, в том числе в голову, причинив последнему телесные повреждения.

При избиении участники драки использовали деревянные палки и металлические прутья. В сообщении подчеркивается, что нападение было совершено на глазах множества свидетелей, а повод для конфликта был малозначительным.

Следственными органами по сообщению о массовой драке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следователи совместно с оперативными службами провели рейд на территории овощной базы и проверили более 100 мигрантов, шестерых из которых доставили в органы, их проверяют на законность пребывания в России.