В Хакасии арестовали мужчину за угрозу теракта

"Житель города Абакана 1961 года рождения совершил звонок на номер дежурной части УМВД России по городу Абакану (102) и высказал угрозу совершения террористического акта в отношении сотрудников МВД по Республике Хакасии с использованием якобы имеющихся у него двух гранат", - сообщили в ведомстве, добавив, что он арестован сроком на два месяца.