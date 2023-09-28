В Хакасии арестовали мужчину за угрозу теракта
Мужчину, угрожавшего по телефону полицейским в Абакане в Хакасии, арестовали на два месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.
"Житель города Абакана 1961 года рождения совершил звонок на номер дежурной части УМВД России по городу Абакану (102) и высказал угрозу совершения террористического акта в отношении сотрудников МВД по Республике Хакасии с использованием якобы имеющихся у него двух гранат", - сообщили в ведомстве, добавив, что он арестован сроком на два месяца.
По информации ведомства, при проверке признаков подготовки теракта не обнаружено, а сам мужчина признался, что позвонил из хулиганских побуждений. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ) возбуждено уголовное дело.