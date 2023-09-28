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Три дебошира с ножами набросились на семейную пару в Москве

В Москве трое мужчин, вооруженных ножами, напали на семейную пару, которая находилась в салоне автомобиля. Дебоширов задержали.

Три дебошира с ножами набросились на семейную пару в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел ночью 27 сентября, в среду. Несколько вооруженных ножами мужчин набросились на супружескую пару, а затем скрылись на своем автомобиле. О ранениях мужчины и женщины ничего не сообщается, однако они обратились к правоохранителям.

Стражи порядка задержали троих подозреваемых, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В telegram-канале столичного следкома сообщается, что следователи вскоре приступят к допросу подозреваемых.

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