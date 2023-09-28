Три дебошира с ножами набросились на семейную пару в Москве

В Москве трое мужчин, вооруженных ножами, напали на семейную пару, которая находилась в салоне автомобиля. Дебоширов задержали.

Инцидент произошел ночью 27 сентября, в среду. Несколько вооруженных ножами мужчин набросились на супружескую пару, а затем скрылись на своем автомобиле. О ранениях мужчины и женщины ничего не сообщается, однако они обратились к правоохранителям.