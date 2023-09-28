В Подмосковье неизвестный пытался заманить мальчика в лес

В подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина пытался увести мальчика в лесополосу с детской площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичное Пушкино".

О произошедшем рассказала мать школьника, по словам женщины, днем на Луговой улице в Ивантеевке к ее сыну подошел незнакомый мужчина и спросил дорогу. Во время разговора, мальчик понял, что мужчина прекрасно ориентируется, но уводит его к лесополосе.