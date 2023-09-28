На Камчатке медведь загнал грибника на дерево

В городе Вилючинск на Камчатке местный житель столкнулся в лесу с медведем в процессе сбора грибов. Соответствующая видеозапись была опубликована в городском сообществе во «ВКонтакте».

Известно, что хищник загнал россиянина на дерево — забравшись, мужчина спрятался среди веток и снял животное на видео. На кадрах видно, как медведь бродит вокруг укрытия грибника и нюхает воздух.

«Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — говорится в подписи к посту.

Как пояснили телеканалу Камчатского края, главное при встрече с медведем — не провоцировать его на нападение.