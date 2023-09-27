Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане

Задержаны трое участников конфликта с перестрелкой в Дагестане, в которой погибли два человека, в том числе полицейский. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале МВД республики.

27 сентября в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным правоохранителей, погибли двое человек, в том числе и начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще несколько человек пострадали. Позже РИА Новости сообщили в МВД республики, что погибший полицейский был не при исполнении и попал под обстрел, пытаясь просто примирить людей.

По данным ведомства, изначально накануне произошел конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши. Позже, но уже с привлечением родственников с обеих сторон (более 25 человек), они направились для разбирательства на пустырь, находящийся рядом с местным аэродромом.

Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Тогда на место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, с целью урегулировать конфликт. Во время драки один из дебоширов достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. Тогда в ответ на это другой участник этого конфликта достал уже автомат и открыл по толпе стрельбу.