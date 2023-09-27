МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане

«Во время драки один из её участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал «Сайгу» и открыл по толпе автоматную очередь. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову», — говорится в сообщении.