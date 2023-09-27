В Дагестане два человека погибли в перестрелке

В Дагестане ищут мужчину после перестрелки, в которой погиб сотрудник полиции
В Дагестане в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения. МВД объявило в розыск местного жителя Багаудина Гусенгаджиева 1997 года рождения.
«Сегодня, примерно в 17:30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», — говорится в сообщении полиции.
Участники инцидента скрылись на четырёх разных автомобилях.