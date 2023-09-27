Крисевича приговорили к пяти годам лишения свободы за стрельбу на Красной площади

Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за перформанс со стрельбой на Красной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 сентября.

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— Ему (Крисевичу — прим. «ВМ») назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заявили в суде.

Летом 2021 года Крисевич устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста, 30 марта текущего года ему также было отказано в освобождении.