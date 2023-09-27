Крисевича приговорили к пяти годам лишения свободы за стрельбу на Красной площади
Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за перформанс со стрельбой на Красной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 сентября.
— Ему (Крисевичу — прим. «ВМ») назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заявили в суде.
Летом 2021 года Крисевич устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста, 30 марта текущего года ему также было отказано в освобождении.
Прошлой осенью акциониста уже приговаривали к пяти годам колонии. Однако позже дело было направлено на доследование в прокуратуру. Инициатором выступила сторона обвинения, считавшая, что при вынесении приговора суд не учел «идеологический мотив» акциониста.