Совершившего преступление в 1999 году маньяка поймали в российском регионе

Во Владимирской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который в ночь на 31 октября 1999 года напал на москвичку, сорвал с нее одежду и изнасиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушке было 23 года. Ее нашли на 2-й улице Измайловского Зверинца в столице. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, но поймать маньяка долго не получалось.