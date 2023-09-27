На Средний Урал вернулись лесные пожары

Режим ЧС вновь объявлен в Свердловской области из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Средний Урал опять вошел в топ российских регионов по распространению огненной стихии. За сутки в области зафиксировано более 27 лестных пожаров, охвативших площадь в 800 гектаров.

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На самом деле область в режиме ЧС жила больше ста дней, только в начале сентября было объявлено об отмене специального режима, но прошло чуть больше недели, и все вернулось на круги своя. Уже и ущерб, нанесенный пожарами, подсчитали, и объявили о выплате премиальных огнеборцам, участвующим в ликвидации лестных пожаров (на поощрение сотрудников МЧС и добровольным спасателям область выделила более 160 миллионов рублей). Но аномально жаркая осень показала, что расслабляться рано. Сейчас спасатели вернулись в леса.

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В тушении пожаров, по данным департамента информационной политики региона, задействованы более 300 сотрудников Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, привлечены арендаторы лесных участков. В труднодоступных местах работают парашютно-десантные группы.

Сейчас пожары бушуют на северо-востоке региона: под Нижним Тагилом, недалеко от Асбеста. Множество возгораний зафиксировано в отдаленных Гаринском и Сосьвинском районах. Как раз там, где до сих пор ликвидируют последствия летней стихии. Огонь словно ходит по кругу. Накаленную обстановку уже почувствовали даже жители из соседних регионов. Тюменскую область, как и горячей весной нынешнего года, накрыли дым и гарь: черный след принес ветер.

Жителей небольших деревень Верхотурка и Ольховка, что близ города Верхняя Пышма, нынешней ночью тоже, как по тревоге, поднял дым. Сельчане обрывали телефоны МЧС с сообщениями, что над болотом поднимается черная завеса и все дома как в тумане.

"Час назад звонили в пожарную часть Верхней Пышмы. Там сказали, что все находится под контролем. Но мы уже готовим чемоданы и боимся, что начнется эвакуация", - откровенничали в соцсетях местные жители.

Аномально жаркая осень показала, что расслабляться рано. Спасатели и огнеборцы опять вернулись в леса. Фото: Татьяна Андреева

Страх понятен, именно так разворачивались печальные события летом нынешнего года у расположенной неподалеку деревни Шайдуриха. Тогда вначале, примерно неделю, горело болото, затем возник верховой пожар, и за пару часов огонь превратил в пепелище одну из поселковых улиц. Жители села долго обвиняли сотрудников спасательной службы в бездействии, которое довело до беды. Началось расследование, но до сих пор официально не названы ни причины, по которым пожарные службы оперативно не среагировали на народные сигналы, ни сотрудники, халатно отнесшиеся к сигналам. Правда, в рядах региональных чиновников прошли перемены. В сентябре отстранили от должности замминистра природных ресурсов и экологии - директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрея Курьякова. Каких-либо обвинений ему не предъявляли, сказали, что ушел по собственному желанию, но обстановка с лесными пожарами красноречиво показала неготовность региона к разгулу стихии.

На этот раз, при осенней волне пожаров, в МЧС утверждают, что оперативно реагируют на все народные SOS, и заверили, что опасения напрасны.

"Рядом с деревней только тлеет торф, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Спасатели контролируют ситуацию", - пояснили в ведомстве.

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