Отец сдал полиции мать, истязавшую троих детей

В Казани мать троих детей подозревают в истязании дочерей 12 лет, 4 лет и 8 месяцев, сообщает СУ СК по Татарстану. Во время одного из эпизодов насилия старшая девочка позвонила отцу, который находился на работе, и тот вызвал полицию.

Семья жилав квартире одного из жилых домов в Авиастроительном районе. 26 сентября мать много выпила и избила троих дочерей. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу и тот сразу же приехал с работы домой, вызвав на место случившегося сотрудников полиции и медиков.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по ст. 117 ч. 2 УК РФ (Истязание) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Устанавливаются детали произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.