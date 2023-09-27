Навального* на год отправили в самые строгие условия содержания в колонии

Политик Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что его на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ).

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«Вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал он.

Навальный добавил, что ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Он отметил, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).