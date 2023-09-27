Горящий около ТЦ в Москве автомобиль попал на видео

В Москве около торгового центра (ТЦ) загорелся легковой автомобиль. Видеоролик с горящей легковушкой опубликовали «Известия».

На кадрах виден охваченный пламенем автомобиль, стоящий на парковке в окружении других машин. Некоторые из транспортных средств стоят почти вплотную.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.