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Горящий около ТЦ в Москве автомобиль попал на видео

В Москве около торгового центра (ТЦ) загорелся легковой автомобиль. Видеоролик с горящей легковушкой опубликовали «Известия».

На кадрах виден охваченный пламенем автомобиль, стоящий на парковке в окружении других машин. Некоторые из транспортных средств стоят почти вплотную.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

70 автомобилей сгорели из-за непотушенной сигареты

Ранее около дома 97 на Рублевском шоссе в Москве дотла сгорели три автомобиля. Помимо трех уничтоженных пожаром машин повреждена оказалась еще одна. Площадь пожара составила девять квадратных метров.

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