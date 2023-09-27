Пьяный москвич ранил двух человек в вагоне метро

Полицейские задержали пьяного москвича, устроившего дебош в вагоне метро, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел в среду, 27 сентября, на Серпуховско-Тимирязевской линии, на перегоне между станциями «Нагатинская» и «Тульская».

Начальник управления пояснил, что мужчина приставал к пассажирам, хулиганил, разбил о поручень стеклянную бутылку. Он добавил, что разлетевшиеся осколки ранили двух пассажиров.

Пострадавшие, жители столицы в возрасте 19 и 23 лет, были госпитализированы в одну из московских клиник. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, уточнил Васенин.