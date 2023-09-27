В Ставрополе перекрыли участок трассы из-за задымления от пожара

Сильное задымление возникло в Ставрополе на участке улицы Объездной от Ракитной до Старомарьевского шоссе. Полицейским пришлось остановить там движение, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

© Российская Газета

Как выяснилось, это произошло в результате пожара. Сначала загорелась сухая трава, а потом и складские помещения.

В полиции сообщили, что движением на месте руководят сотрудники ГИБДД, водителей призывают искать пути объезда и заранее учитывать дорожную обстановку. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю рассказали о ситуации с тушением огня.

"В результате горения сухой растительности на площади 5 гектаров, в связи с порывами ветра до 18 метров в секунду, произошло возгорание двух складских помещений на площади 10 метров квадратных и четырех гаражей на площади 100 метров квадратных", - рассказали в ведомстве.

Также спасатели перенесли подальше от огня 68 газовых баллонов. Пострадавших от огня нет.