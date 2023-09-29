Жилая многоэтажка загорелась на юге Москвы

На юге Москвы загорелась жилой многоэтажный дом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

© МЧС России

Инцидент произошел на Домодедовской улице. По данным издания, пожар начался в квартире на 11-м этаже, затем перекинулся выше. Площадь возгорания не уточняется.

По предварительным данным, в квартирах могли находиться люди. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия находятся 12 машин МЧС и 10 машин скорой помощи. Причина возгорания устанавливается.