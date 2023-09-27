В Оренбургской области самолет совершил аварийную посадку за пределами аэродрома

Учебный самолет Diamond DA-40, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу, совершил вынужденную посадку в районе аэродрома Бугуруслан — Северный в Оренбургской области. Причиной послужила некорректная работа двигателя, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

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Как указано в заявлении, инцидент произошел при выполнении учениками самостоятельного учебно-тренировочного полета. В какой-то момент экипаж самолета зафиксировал неустойчивую работу двигателя, которая сопровождалась падением его мощности.

В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку в поле, расположенном за пределами аэродрома. Согласно предварительной информации, самолет получил незначительные повреждения — у воздушного судна оказался разбит осветительный прибор.

«Экипаж воздушного судна не пострадал. Причины авиационного события устанавливаются», — уточнили в прокуратуре.