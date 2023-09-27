Мужчина погиб под колесами трамвая в Москве

Мужчина погиб под колесами трамвая на северо-востоке Москвы
Пешеход погиб под колесами трамвая на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.
«Предварительно установлено, что трамвай совершил наезд на мужчину, который в наушниках перебегал трамвайные пути в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина, на вид 50 лет, скончался на месте», – говорится в сообщении.
Отмечается, что во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.