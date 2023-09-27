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При взрыве на предприятии под Варшавой погибли два человека

Под Варшавой на предприятии прогремел взрыв. Погибли два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Под Варшавой прогремел взрыв
© РИА Новости

Инцидент произошел в помещении предприятия в городе Тархомин.

На место происшествия был направлен вертолет санитарной авиации, рассказала полицейский комендант Паулина Онишко. Она уточнила, что медикам не удалось спасти пострадавших.

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По ее словам, взрыв произошел во время сварочных работ. Она добавила, что ведутся следственные работы по установлению причины взрыва.

Ранее сообщалось, что из-за сварочных работ, осуществляющихся с нарушением техники безопасности, в гипермаркете OBI в Химках произошел сильный пожар. Погиб один человек.

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