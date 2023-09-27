Под Варшавой прогремел взрыв

Под Варшавой на предприятии прогремел взрыв. Погибли два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в помещении предприятия в городе Тархомин.

На место происшествия был направлен вертолет санитарной авиации, рассказала полицейский комендант Паулина Онишко. Она уточнила, что медикам не удалось спасти пострадавших.

По ее словам, взрыв произошел во время сварочных работ. Она добавила, что ведутся следственные работы по установлению причины взрыва.