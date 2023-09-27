В Польше два человека погибли при взрыве на предприятии
В Польше два человека погибли в результате взрыва на предприятии в городе Тархомин, сообщила полицейский комендант Паулина Онишко.
Её слова приводит РИА Новости.
«В Тархомине в помещении одного из предприятий произошёл взрыв ... К сожалению, два человека погибли», — сказала Онишко.
В данный момент следователи устанавливают причины взрыва, добавила она.
Ранее стало известно, что девять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня.