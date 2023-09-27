В Москве задержали подозреваемого в убийстве 23-летней давности

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из уголовного розыска управления внутренних дел по Восточному административному округу столицы ГУ МВД России по Москве и УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 23 года назад в парке на востоке Москвы", - сказал он.