В Краснодаре вспыхнуло поле на Западном обходе

В Краснодаре загорелось поле за строительным магазином. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По данным Telegram-канала, на территории Западного обхода в Краснодаре вспыхнула сухая трава. За строительным магазином «Леруа Мерлен» горит поле на площади 1 тыс. квадратных метров.

На месте происшествия работают 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы спецтехники. На текущий момент огнеборцам удалось локализовать пожар, отмечает Telegram-канал.