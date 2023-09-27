Трагедия в Ираке: что известно об унесшем около 100 жизней пожаре на свадьбе

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирака Абдель Латифу Рашиду в связи с последствиями пожара в городе Эль-Хамдания, где во время празднования свадьбы погибли и пострадали около 450 человек. Все, что известно о трагедии к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Накануне вечером в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В это время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около тысячи гостей, пишет ТАСС.

На кадрах, снятых одним из присутствовавших и опубликованных РИА Новости, видно, что пожар начался после использования пиротехники. Вспыхнуло украшение зала над головами присутствующих. На видео слышна музыка и женский крик.

По информации The Guardian, фейерверки были использованы во время танца молодоженов. Один из залпов попал в люстру и она загорелась. Огонь очень быстро охватил все помещение, заблокировав находившихся там людей.

«Мы видели огонь, вырывающийся из зала. Тех, кому удалось выбраться, и тех, кто не успел», — рассказал спасшийся 34-летний мужчина.

Погибшие и пострадавшие

Данные о числе погибших в результате пожара разняться, также как информация о числе пострадавших.

В частности, губернатор Ниневии Наджм аль-Джабури рассказал изданию Rudaw, что погибли по меньшей мере 114 человек. А заместитель главы управления здравоохранения Ниневии Ахмед Дубардани уточнил, что у госпитализированных серьезные травмы и 60 человек находятся в критическом состоянии.

«Самая легкая травма, зарегистрированная нами, - это 40 процентов ожогов тела», - пояснил Дубардани.

Число погибших и пострадавших в результате пожара в городе Эль-Хамдания составляет 450, заявило Иракское общество Красного Полумесяца на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Министр здравоохранения Ирака Салех аль-Хаснави в свою очередь сообщил о том, что, по последним данным, в результате пожара 93 человека погибли, 101 получил ожоги и удушье, пишет Иракское агентство новостей (INA). По его словам, врачи делают все возможное для спасения пострадавших.

«Степени ранений варьируются от умеренных до тяжелых и очень тяжелых ожогов, есть случаи удушья без ожогов», - заявил он.

Причины масштабности трагедии

Управление гражданской обороны Ирака сообщило о том, что огонь в здании распространился очень быстро.

«Ситуация усугубилась выбросами токсичных газов, связанных с горением легковоспламеняющихся пластиковых панелей Ecobond», - цитирует заявление ведомства Rudaw.