Трагедия в Ираке: что известно об унесшем около 100 жизней пожаре на свадьбе
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирака Абдель Латифу Рашиду в связи с последствиями пожара в городе Эль-Хамдания, где во время празднования свадьбы погибли и пострадали около 450 человек. Все, что известно о трагедии к этому часу, в материале «Рамблера».
Что произошло?
Накануне вечером в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В это время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около тысячи гостей, пишет ТАСС.
На кадрах, снятых одним из присутствовавших и опубликованных РИА Новости, видно, что пожар начался после использования пиротехники. Вспыхнуло украшение зала над головами присутствующих. На видео слышна музыка и женский крик.
По информации The Guardian, фейерверки были использованы во время танца молодоженов. Один из залпов попал в люстру и она загорелась. Огонь очень быстро охватил все помещение, заблокировав находившихся там людей.
«Мы видели огонь, вырывающийся из зала. Тех, кому удалось выбраться, и тех, кто не успел», — рассказал спасшийся 34-летний мужчина.
Погибшие и пострадавшие
Данные о числе погибших в результате пожара разняться, также как информация о числе пострадавших.
В частности, губернатор Ниневии Наджм аль-Джабури рассказал изданию Rudaw, что погибли по меньшей мере 114 человек. А заместитель главы управления здравоохранения Ниневии Ахмед Дубардани уточнил, что у госпитализированных серьезные травмы и 60 человек находятся в критическом состоянии.
«Самая легкая травма, зарегистрированная нами, - это 40 процентов ожогов тела», - пояснил Дубардани.
Число погибших и пострадавших в результате пожара в городе Эль-Хамдания составляет 450, заявило Иракское общество Красного Полумесяца на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Министр здравоохранения Ирака Салех аль-Хаснави в свою очередь сообщил о том, что, по последним данным, в результате пожара 93 человека погибли, 101 получил ожоги и удушье, пишет Иракское агентство новостей (INA). По его словам, врачи делают все возможное для спасения пострадавших.
«Степени ранений варьируются от умеренных до тяжелых и очень тяжелых ожогов, есть случаи удушья без ожогов», - заявил он.
Причины масштабности трагедии
Управление гражданской обороны Ирака сообщило о том, что огонь в здании распространился очень быстро.
«Ситуация усугубилась выбросами токсичных газов, связанных с горением легковоспламеняющихся пластиковых панелей Ecobond», - цитирует заявление ведомства Rudaw.
По меньшей мере девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий в банкетном зале, задержаны. Хозяин помещения после сообщений о пожаре бежал на территорию курдской автономии, службы безопасности Ирака прилагают все усилия для его ареста, пишет News.ru.