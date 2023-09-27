Суд "воскресил" петербурженку спустя 14 лет после признания умершей

Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местной жительницы Светланы Ахвердовой и признал недействительным решение 2009 года о признании ее умершей. В конце 1990-х годов женщина сбежала от своего мужа в Шри-Ланку, где прожила более 20 лет, а тот долгое время безуспешно пытался ее найти, в итоге обратился в суд, который и вынес решение, также не отыскав о женщине никаких сведений. Об этом рассказали журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Прожив более 20 лет на Шри-Ланке, Светлана вернулась в Санкт-Петербург, где и узнала, что юридически мертва. И, конечно же, тоже оказалась в суде (не без помощи уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге). Смольнинский районный суд только что Светлану "воскресил". Решение 2009 года отменил", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на Шри-Ланке Ахвердова жила с 1998 года, при этом с 2004-го по 2009-й - по заграничному паспорту, который получила в местном посольстве России. Работала переводчиком и гидом, а на родину решила вернуться, когда из-за пандемии коронавируса ее бизнес перестал приносить доход. Въехав по специальному свидетельству, которое было действительно до 1 июня 2021 года, женщина обратилась в миграционную службу для оформления нового паспорта, но там Светлане сообщили, что в базе данных ЗАГС она числится умершей.

Выяснилось, что причиной стало решение, которое 14 лет назад принял Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга по заявлению мужа истицы Теймураза Ахвердова. После того как в 1995 году женщина ушла от него, он пытался ее найти и даже обращался за помощью в милицию, но поиски результатов не принесли. Суд, приняв иск мужчины в 2009 году, также направлял запросы для установления судьбы Светланы, но ответа ни на один из них не получил.