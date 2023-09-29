Начальник полиции Брянска арестован за покушение на взятку 14 млн рублей за покровительство предпринимателю, сообщает региональный Следственный комитет.

Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве в полицию.

Ранее в Петербурге 38-летнюю руководительницу бюро АО «Адмиралтейские верфи» заподозрили в систематическом получении взяток. Об этом сообщает «Фонтанка»

По информации издания, СУ Следственного комитета Петербурга возбудило в отношении сотрудницы уголовное дело о получении взяток — об этом стало известно 27 сентября. Следствие считает, что с января 2022 года по март 2023 года руководительница бюро могла требовать взятки с главы предприятия, производящего резиновые изделия.