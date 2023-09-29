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Начальника полиции Брянска обвинили в покушении на взятку

Начальник полиции Брянска арестован за покушение на взятку 14 млн рублей за покровительство предпринимателю, сообщает региональный Следственный комитет.

Начальник полиции Брянска арестован за покушение на взятку 14 млн рублей
© РИА Новости

Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве в полицию.

Ранее в Петербурге 38-летнюю руководительницу бюро АО «Адмиралтейские верфи» заподозрили в систематическом получении взяток. Об этом сообщает «Фонтанка»

По информации издания, СУ Следственного комитета Петербурга возбудило в отношении сотрудницы уголовное дело о получении взяток — об этом стало известно 27 сентября. Следствие считает, что с января 2022 года по март 2023 года руководительница бюро могла требовать взятки с главы предприятия, производящего резиновые изделия.

К весне текущего года на банковской карте женщины лежало 395 тыс. рублей. В «Адмиралтейских верфях» на данный момент ситуацию никак не комментируют, отмечает издание.

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