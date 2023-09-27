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На юго-востоке Пакистана восемь человек погибли при взрыве ракетного боеприпаса

По меньшей мере восемь человек погибли в результате детонации ракетного боеприпаса в районе Кандхкот округа Кашмор, расположенном в пакистанской провинции Синд. Об этом сообщает газета News со ссылкой на полицию.

В Пакистане восемь человек погибли при взрыве ракетного боеприпаса
© globallookpress.com

По ее данным, боеприпас нашли местные дети, игравшие на одном из сельскохозяйственных участков, после чего принесли находку домой, где снаряд и взорвался.

Как отмечает газета, власти провинции потребовали от правоохранительных органов подробный отчет об инциденте, в частности о том, каким образом ракетный снаряд оказался в Кандхоте.