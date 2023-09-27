Фигурист Вадим Раевский скончался в Москве после отравления

Фигурист Вадим Раевский скончался в Москве после сильного отравления
На 53-м году жизни не стало известного советского и российского фигуриста Вадима Раевского. Мужчина скончался в больнице после сильного отравления.
На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Его госпитализировали с признаками сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом. Раевского направили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, 26 сентября он умер, передает телеканал «РЕН ТВ».
Вадим Раевский становился чемпионом Кубка СССР. Он получил звание мастера спорта СССР. Трижды спортсмен одерживал победы на открытом первенстве Москвы. Раевский неоднократно участвовал во всесоюзных и международных соревнованиях, а после окончания карьеры стал тренером. Он работал с юными фигуристами более 20 лет, имея профильное образование — Раевский окончил институт в 1992 году по специальности «Тренер по фигурному катанию на коньках».