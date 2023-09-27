Фигурист Вадим Раевский скончался в Москве после отравления

На 53-м году жизни не стало известного советского и российского фигуриста Вадима Раевского. Мужчина скончался в больнице после сильного отравления.

На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Его госпитализировали с признаками сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом. Раевского направили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, 26 сентября он умер, передает телеканал « РЕН ТВ ».

Вадим Раевский становился чемпионом Кубка СССР. Он получил звание мастера спорта СССР. Трижды спортсмен одерживал победы на открытом первенстве Москвы. Раевский неоднократно участвовал во всесоюзных и международных соревнованиях, а после окончания карьеры стал тренером. Он работал с юными фигуристами более 20 лет, имея профильное образование — Раевский окончил институт в 1992 году по специальности «Тренер по фигурному катанию на коньках».