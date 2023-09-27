На станции в Балашихе погиб 13-летний зацепер

На железнодорожной платформе Никольская Московской области погиб 13-летний подросток, сообщает пресс-служба западного следственного управления СК на транспорте. Как отмечается, тело подростка нашли 26 сентября на крыше электропоезда «Купавна-Москва» с признаками электротравмы.

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26 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что на крыше электропоезда сообщением «Купавна-Москва», стоящем на путях платформы Никольская Московской области, обнаружено тело мальчика с признаками электротравмы, — говоритсяв сообщении.

По факту произошедшего возбуждено дело, назначены экспертизы, проводится допрос очевидцев.

Аналогичная ситуация произошла в июне. В Подмосковье на крыше электрички на платформе Луговая Савеловского направления также обнаружили тело зацепера. На время работы экстренных служб часть поездов была отменена, некоторые электрички ходили по укороченному маршруту.