Иномарка горит у торгового центра «Columbus» на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, машина полыхает уже более 20 минут.

Канал отмечает, что дым от возгорания виден по всему району.

Ранее сообщалось о пожаре на востоке российской столицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. По предварительной информации, инцидент произошел на Большой Косинской улице.

Огонь успел распространиться на 70 квадратных метров, уточнили в МЧС России. По данным ведомства, горело заброшенное здание. В результате инцидента никто не пострадал. Установление обстоятельств пожара контролирует Перовская межрайонная прокуратура.

До этого сообщалось о крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове. По данным регионального управления МЧС, полностью выгорели шесть грузовиков. Инцидент произошел в Автотранспортном переулке. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.