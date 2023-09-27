Учитель во Владивостоке избил школьника во время урока

«Ну я смотрю, одноклассники не сильно за него заступаются, видимо, ребенок без ограничений растет. Взрослого мужика так разозлить – еще нужно постараться», «А предисловие можно? Может, довел, за что и был наказан? Дети сейчас слишком много себе позволяют, потому и всякое бывает», – пишут они под постом.