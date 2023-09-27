Учитель во Владивостоке избил школьника во время урока

Учитель во Владивостоке избил школьника прямо во время урока
В сети распространяется видео, как пожилой мужчина жестоко бьет мальчика. Сообщается, что инцидент произошел во время урока в школе № 21.
«Учитель физкультуры избивает ученика. Прошу, чтобы на это безобразие обратили внимание», – подписал видео отправитель, снявший происходящее на телефон.
При этом в кабинете находится, как пишут комментаторы в телеграм-канале «Приморье онлайн», учительница технологии. Предполагается, что она позвала физрука, так как мальчик ее не слушался. Пользователи в основной массе полагают, что ребенок себя вел настолько безобразно, что вывел из себя взрослых.
«Ну я смотрю, одноклассники не сильно за него заступаются, видимо, ребенок без ограничений растет. Взрослого мужика так разозлить – еще нужно постараться», «А предисловие можно? Может, довел, за что и был наказан? Дети сейчас слишком много себе позволяют, потому и всякое бывает», – пишут они под постом.
Напомним, ранее министр образования Приморского края прокомментировала, почему стало так много школьных драк и жалоб на буллинг.